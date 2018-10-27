Ведущий программы "Время" высказался в поддержку Кирилла Серебрянникова

В программе «Время», которая проходит на Первом канале ведущий Кирилл Клейменов высказал свое мнение в поддержку Кирилла Серебренникова, являющегося режиссером, которого обвинили в похищении денег из бюджета по делу «Седьмой студии».

При рассказе о начале слушаний дела в суде ведущий высказал свое мнение в котором выставил Серебрянникова порядочным и одаренным человеком. Тем не менее, Клейменов не знает о настоящее причастии подсудимого к делу. Данное обстоятельство выяснит суд и вынесет свое решение.

Кирилл Клейменов завершил передачу цитатой о художнике, судьбу которого невозможно предугадать, но она есть и написана большими буквами.

Ранее стало известно, что по делу Кирилла Серебрянникова, который является режиссером, а также обвиняемым по делу хищения денежных средств, прошло первое заседание в суде. Подозреваемые отрицали свою вину. Данное слушанье решили продлить до 8 ноября.