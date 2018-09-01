Бондарчук: На культурном форуме в Петербурге состоится более 30 киномероприятий

Сегодня 7 ноября известный актер и режиссер Федор Бондарчук рассказал о количестве мероприятий на VII Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Бондарчук также является руководителем секции «Кино» на данном форуме.

Режиссер добавил, что 30 мероприятий – это не предел, их ожидается намного больше. Беседы будут вестись о самом разнообразном кино: авторском, архивном и коммерческом.

Главной темой секции будет не просто кино, а обучение киноискусству. В развитии этой темы Федору помогут представители из Германии, Франции и Испании. Гости посетят Россию для обмена опытом и обсуждения образовательных программ.

Японский режиссер Киёси Куросава представит на форуме свой фильм "Предчувствие". Актеры «Квартета И» покажут ленту "Громкая связь". Она является адаптацией итальянской картины "Идеальные незнакомцы" Паоло Дженовезе. Ожидается личная встреча Бондарчука и «Квартета И».

Форум порадует участников выставками, мастер-классами, презентациями новой литературы.

Любителей анимации также ожидают премьеры. Планиуется показ 16 новых анимационных заготовок, который сейчас находятся на стадии разработки. Об этом сообщила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева. Она анонсировала приезд крупных продюсерских компаний, специализирующихся на анимации.

VII Международный культурный форум может способствовать заключению выгодных сделок между отечественными и зарубежными деятелями искусства. Уже известно о подписании соглашения между Госфильмофондом и Французской синематекой для реставрации российских кинолент дореволюционного периода. Раньше они считались утерянными.