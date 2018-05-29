МЧС проверит торговые центры страны по новым категориям опасности

Глава департамента МЧС, отвечающий за надзорную деятельность и профилактические работы Ринат Еникеев рассказал СМИ, что в середине 2019 МЧС начнет усиленный контроль над торговыми центрами и местами массового пребывания людей. Проверку осуществят согласно новым критериям пожарной опасности.

Также будет пересмотрено, в какой категории риска находится тот или иной объект. ТЦ войдут в высокую категорию риска. К чрезвычайно высокому риску отнесут школы и лагеря.

До недавнего времени проверки ТЦ и других людных мест проводились каждый три года. В планы МЧС входит проверка объектов высокой категории риска раз в два года. Места чрезвычайно высокой опасности будут инспектироваться каждый год.

Стало известно, что 80% объектов для пребывания большого количества людей не соответствуют критериям безопасности уже на стадии строительства. Еникеев отметил, что в законодательстве необходимо закрепить термин «торговый центр». Это сократит появление новых построек, не соответствующих пожарной безопасности.

По состоянию на ноябрь, за 2018 год в стране случилось 80 пожаров в торговых центрах. Самый масштабный из них произошел 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Пожар унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети. Согласно проверкам, главными причинами подобных пожаров являются неисправное электрооборудование и некорректная работа систем пожаротушения.