Жительница Китая дождалась выхода сына из 12-летней комы

Вследствие аварии в городе Шоугуан в 2006 году мужчина по имени Ван Шубао оказался полностью парализованным и впал в кому. На момент аварии ему было 36 лет. Мать обеспечивала сыну ежедневный уход на протяжении всех 12 лет.

Несколько дней назад пациент открыл глаза и улыбнулся матери, как передает The Mirror. Мужчина понимает все происходящее, но двигаться и общаться пока еще не может.

75-летняя Вэй Минъин давно стала вдовой, поэтому заботиться о сыне пришлось самостоятельно. На лечение были потрачены все семейные сбережения. Женщина даже решилась на внушительный долг в 120 тысяч юаней. В особо трудные периоды, когда отдавать долг было невозможно, она голодала на протяжении месяца и пила только воду. После 12 лет стресса, волнений и проблем с деньгами Вэй стала весить 30 килограммов.

Женщина пообщалась с журналистами и высказала свои надежды на полное выздоровление сына, который сможет снова назвать ее мамой.

Похожий случай произошел с Мартином Писториусом родом из Южной Африки. 12-летняя кома наступила вследствие заболевания туберкулезом головного мозга. Благодаря постоянному уходу со стороны отца, мозг Мартина продолжил функционировать и парень очнулся. Придя в себя, он рассказал, что видел и слышал родственников и персонал больницы весь период пребывания в коме. Спустя годы ему удалось стать обычным человеком, завести семью и написать книгу о своем необычном опыте.