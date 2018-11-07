Гордон предложила Путину учредить должность уполномоченного по правам женщин

Сегодня, 20:32 \\ Общество

Правозащитник считает, что для защиты гендерных интересов прекрасного пола в России необходим специальный орган.

 Катя Гордон часто обращает внимание на положение женщин в стране, стараясь отстоять их права и добиться уплаты алиментов. Однако правозащитник считает, что её личных усилий недостаточно, и необходимо учредить специальную должность. Гордон обратилась к президенту России Владимиру Путину в официальном письме, в котором предложила создать соответствующий орган.

Основной причиной, по мнению адвоката, является отсутствие защиты женщин, как от физического, так и психологического насилия. Также она обратила внимание и на то, что многие матери вынуждены воспитывать своих детей без поддержки отцов, которые отказываются выплачивать алименты и участвовать в судьбе ребёнка. Гордон уверена, что России необходимо перенимать опыт европейских государств, чтобы любая женщина могла чувствовать себя защищённой.

Подписчики адвоката поддержали инициативу, отметив, что она стоит на правильном пути. Однако некоторые уверены, что в таком случае необходима должность уполномоченного по правам мужчин.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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