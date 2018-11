Гордон предложила Путину учредить должность уполномоченного по правам женщин

View this post on Instagram

Предложила Президенту учредить должность уполномоченного по правам Женщин. Готова бесплатно трудиться ибо консолидированно решать ежедневные проблемы давно пора. Подробности, текст письма и суть опубликую завтра на gordonsons.ru #катягордон #женщины #праваженщин