Москалькова собирается бороться с игровой зависимостью у детей

Сегодня, 19:38 \\ Общество

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, заявила, что основная проблема современных детей – зависимость от видеоигр и виртуальной реальности.

На первом заседании Координационного совета омбудсменов Москалькова предложила увеличить число школьных психологов, которые помогут учащимся бороться с игроманией. Годом ранее от неё уже поступали предложения по созданию в России профильного учреждения для лечения детей от игровой зависимости. В то время она придерживалась позиции, что интернет несёт не только позитив, но и зло, поэтому необходимо принимать меры по предотвращению негативных последствий.

После происшествия в Керчи депутат Государственной думы Евгений Марченко предлагал заблокировать игровые сайты. Сенатор Елена Мизулина предложила штрафовать ресурсы, пропагандирующие насилие в видеоиграх. К числу таких источников относятся социальные сети, мессенджеры и ряд профильных интернет-порталов.

Попытки ограничить распространение видеоигр осуществляются в РФ с 2014 года. Тем не менее, в стране возрастает популярность компьютерных игр, виртуальной реальности и киберспорта.

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Автор - Елена Андреева
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