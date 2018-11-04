В Минздраве хотят наказывать врачей за призывы к отказу от вакцинации

Сегодня, 18:43 \\ Общество

В Министерстве здравоохранения подготовили законопроект, предусматривающий ответственность за призыв к отказу от прививок, как сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый проект ФЗ устанавливает запрет на распространение медицинскими работниками информации, побуждающей граждан к отказу от вакцинации. Исключения составят те случаи, когда у пациента имеется отвод по медицинским показаниям. При нарушении закона врачам будут объявлять выговоры или в принудительном порядке направлять на повышение квалификации. Также в ведомстве предложили создать электронный сертификат прививок, который будет показывать точное количество привитых и непривитых граждан.

В Минздраве отметили, что проект пока что находится на доработке, поэтому пока нет смысла давать какие-либо комментарии.

Во время прошедшего в Москве круглого стола эксперты из России рассказали об исключительной пользе вакцинации. По их словам, бояться стоит не прививок, а последствий отказа от них. Сейчас в ряде регионов проходит или уже завершилась вакцинация против гриппа.

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Автор - Елена Андреева
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