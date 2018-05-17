В Таджикинстане из-за митинга остановилась работа мессенджеров и социальных сетей

Портал «Ахбор» сообщил, что с 6 ноября жители Таджикистана не имеют доступа к популярным социальным сетям и мессенджерам. Предварительная причина – митинг в городе Хорог.

Местные жители не могут воспользоваться YouTube, Facebook, Twitter, «Одноклассники», Viber, WhatsApp и Telegram. Также, поступают жалобы на работу сервиса VPN.

Некоторые провайдеры Таджикистана поделились информацией о том, что ограничения инициированы Службой связи страны. Такую меру объясняют обеспечением безопасности из-за митинга в городе Хорог. Однако в Службе связи эту версию отрицают. Причиной называют технический сбой в работе ресурсов.

Жители Хорога собрались на митинге, чтобы привлечь к ответственности представителей силовых структур. В ночь на 5 ноября они устроили стрельбу. Трое жителей были ранены. Также, вторым требованием митингующих стало уменьшение количества постов ГАИ и дополнительных подразделений милиции.

На данный момент, требования местных жителей полностью не удовлетворены. Глава региона Ёдгор Файзов заверил протестующих, что причины стрельбы будут установлены специальной комиссией. Но дополнительные силовые структуры будут находиться в городе до тех пор, пока не восстановится порядок.

В области на данный момент действует преступная группировка, с которой продолжительное время не могут справиться власти города Хорог. Это обеспокоило президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В сентябре было принято решение оборудовать в регионе дополнительные посты ГАИ.

В июле этого года в Таджикистане были убиты четверо иностранных туристов. Они перемещались на велосипедах, пока неизвестные не сбили их на машине. После ДТП злоумышленники бросились на туристов с ножами. Инцидент расценили как теракт, устроенный в целях испортить имидж страны.