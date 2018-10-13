РПЦ призвала усилить охрану храмов после двух поджогов

После поджога двух деревянных московских церквей председатель финансово-хозяйственного управления РПЦ митрополит Рязанский и Михайловский Марк предложил усилить контроль за безопасностью храмов.

Напомним, что вчера был совершен поджог деревянного храма Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Пострадавший храм сгорел практически дотла и восстановлению не подлежит.

В октябре, в ночь с 12 на 13 число, неизвестный поджег деревянный еще один храм - церковь в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». Пострадало также здание воскресной школы.

Оба поджога были совершены в темное время суток и могут быть связаны между собой.

Митрополит Марк посоветовал настоятелям московских приходов установить камеры внешнего видеонаблюдения. Также он призвал правоохранительные органы усилить охрану строящихся храмов столицы.

По данным Финансово-хозяйственного управления, на сегодняшний день в рамках проекта «Программа - 200» в Москве уже построено и ведено в эксплуатацию 46 храмов, в 17 храмах завершены основные отделочные работы, 25 церквей находятся в стадии строительства, а 31 храм проектируется.

Представитель РПЦ также обратился к настоятелям московских храмов и жителям Москвы с просьбой оказать помощь пострадавшим приходам.

«Программа-200» - благотворительная программа, реализуется фондом «Поддержки строительства храмов города Москвы» при поддержке Правительства Москвы. В план программы входит строительство 200 новых церквей на территории всех районов города. Финансирование проекта осуществляется исключительно за счет благотворительных пожертвований. Участие Правительства Москвы выражается в бесплатном выделении земельных участков под строительство и помощи в решении вопросов прокладки необходимых коммуникаций.