Single-use (одноразовый) стало словом года по версии британского словаря Collins

Составители британского словаря Collins выбрали слово 2018 года – им стало single-use, что в переводе на русский означает «одноразовый».

По данным лексикографов, с 2013 года слово «одноразовый» стало встречаться в текстах в четыре раза чаще. Отмечается, что раньше оно использовалось исключительно для обозначения удобства и облегчении жизни, однако сейчас принято использовать это слово для описания чего-то вредного и нежелательного. Популярность слова возросла в связи с глобальной кампанией по сокращению использования пластика, отравляющего мировой океан.

Словарь Collins ежегодно отбирает слова, которые лучше всего отобразят изменения, произошедшие в обществе или актуальные проблемы. Вопрос загрязнения планеты стал всё чаще подниматься в обществе. С 1 ноября в индийском штате Керала вовсе был введён запрет на использование пластика во всех туристических районах. А студент из Лундского университета создал уникальный материал из картофельного крахмала. Внешне он напоминает пластик, однако разлагается в течение 2-х месяцев без вреда для планеты.

В прошлый раз по версии Collins словосочетанием года стало выражение fake news, которое чаще всего использовалось президентом США Дональдом Трампом.