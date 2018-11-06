Торжественный марш, посвященный параду 1941 года, прошел в Москве

Сегодня, 15:02 \\ Общество

Сегодня в Москве состоялись торжества, посвященные 77 – й годовщине парада, прошедшего на Красной площади в 1941 году.

Парад начался в 10:00 по московскому времени. В торжественном марше приняли 5 тысяч военнослужащих РФ, курсанты военных вузов, кадеты и сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона. Также по брусчатке Красной Площади прошел кавалерийский почетный эскорт президентского полка.

В Александровском саду ветераны, участники парада 1941 года и Парада Победы 1945 года возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память погибших минутой молчания.

Из-за марша на Красной площади было перекрыто движение транспорта по улице Ильинке. Мэр Москвы Сергей Собянин поприветствовал гостей и поздравил участников парада с праздником.

После окончания марша на главной площади страны создадут музей под открытым небом, в котором будет представлена военная техника времен Великой Отечественной войны. Экспозиция будет работать до 17:00 (время московское), вход свободный.

Военный парад 7 ноября 1941 года прошел в Москве в самый сложный период Великой Отечественной Войны. Фронт подошел вплотную к столице, в некоторых местах до Москвы оставалось всего 30 километров. Прямо с парада многие полки отправлялись на фронт. На параде присутствовал Иосиф Сталин, который отказался эвакуироваться из Москвы в Куйбышев. Он произнес вдохновляющую речь, напомнив солдатам о великих воинах и полководцах прошлых лет.

Советским операторам удалось заснять это историческое событие. Пленка дошла до наших дней.

Ранее сообщалось, что в музее Победы на Поклонной горе откроется выставка «С парада-на фронт», посвященная параду 1941 года. Экспозиция будет работать до 9 января 2019 года.

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Автор - Анна Андреева
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