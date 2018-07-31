Ольга Васильева указала депутатам Госдумы на необходимость создания безопасных условий в школах

Министр просвещения РФ Ольга Васильева во время выступления на «правительственном часе» в Госдуме отметила, что около 40% российских школ не оборудованы медицинскими кабинетами.

Кроме того, министр добавила, что только 82% школ имеют кнопку тревожной сигнализации. Она подчеркнула, что установить их нужно было «ещё вчера». Как считает Васильева, ответственность за оснащение школ необходимым оборудованием лежит на муниципалитетах, поскольку большая часть учебных заведений находится под их контролем.

Во время заседания депутаты интересовались, какое количество школ нуждается в предоставлении таких элементарных удобств, как туалеты и водопровод. Васильева отметила, что примерно в 14% учебных учреждений необходимо провести капитальный ремонт. Также министр указала на проблему с кадрами. Четверть школьных учителей старше пенсионного возраста.

Во время выступления министр не забыла упомянуть про недавние события в Керчи, в связи с чем предложила увеличить число психологов в школе, который могли бы работать с проблемными детьми.