Ольга Васильева указала депутатам Госдумы на необходимость создания безопасных условий в школах

Сегодня, 14:57 \\ Общество

Министр просвещения РФ Ольга Васильева во время выступления на «правительственном часе» в Госдуме отметила, что около 40% российских школ не оборудованы медицинскими кабинетами.

Кроме того, министр добавила, что только 82% школ имеют кнопку тревожной сигнализации. Она подчеркнула, что установить их нужно было «ещё вчера». Как считает Васильева, ответственность за оснащение школ необходимым оборудованием лежит на муниципалитетах, поскольку большая часть учебных заведений находится под их контролем.

Во время заседания депутаты интересовались, какое количество школ нуждается в предоставлении таких элементарных удобств, как туалеты и водопровод. Васильева отметила, что примерно в 14% учебных учреждений необходимо провести капитальный ремонт. Также министр указала на проблему с кадрами. Четверть школьных учителей старше пенсионного возраста.

Во время выступления министр не забыла упомянуть про недавние события в Керчи, в связи с чем предложила увеличить число психологов в школе, который могли бы работать с проблемными детьми.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече со школьниками и студентами в администрации Кировграда заявила, что государство ничего молодым людям не...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

Самый глубокий подводный тоннель метро в стране открыли в Китае

 Как сообщается местное агентство Синьхуа, в Китае завершили строительные работы самого...

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость,...

В Великобритании раскритиковали детское шоу из-за гендерно-нейтральных снеговиков

 На детское шоу Catie"s Amazing Machines ("Удивительные машины Кэти"), которое...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ