В Госдуме одобрили проект об ужесточении наказания за поддельные документы

7 ноября депутаты в первом чтении одобрили законопроект, ужесточающий ответственность за подделку документов, в том числе паспорта, удостоверения и документа об образовании.

Документ устанавливает наказание в виде ограничения свободы до трёх лет, принудительных работ до трёх лет или лишения свободы до трёх лет (сейчас этот срок составляет два года). Уголовная ответственность вводится не только за подделку документов, но и за использование, покупку, хранение и продажу любого официального документа.

Предлагается строже наказывать за незаконное использование носителей изображения герба РФ. В таком случае назначается административный штраф в размере от одной до трёх тысяч рублей. При повторном задержании сумма штрафа увеличивается до пяти тысяч, а также происходит конфискация орудий совершения нарушения. Ужесточается ответственность за ложные сведения для получения документа. Таким образом законопроект призван не усилить тяжесть статьи, а повысить штрафы и сроки наказания.

Как показывает статистика, в последнее время увеличилось число поддельных дипломов. Это актуально как для России, так и для стран СНГ, в которых, чтобы получить должность, предоставляют российские документы об образовании.

В Госдуме также работают над проектами, предполагающими усиление ответственности за поддельные справки на оружие и нарушение закона в области электронной подписи.