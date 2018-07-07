Кержаков обжаловал решение суда о передаче сына бывшей супруге

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков обжаловал решение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, согласно которому его сын теперь должен жить с бывшей супругой.

23 октября судом был назначен день для заседания по бракоразводному процессу между футболистом и его супругой Миланой Тюльпановой. А также, о выплате алиментов и месте проживания их общего полуторагодовалого ребенка Артемия Кержакова. Инициатором развода выступила Милана, подав иск в суд.

До вынесения судом решения Артемий проживал с отцом. Теперь Александр в поданной апелляции просит пересмотреть решение.

Брак с Миланой, дочерью сенатора Вадима Тюльпанова, был для Кержакова третьим. Свадьба состоялась 27 июня 2015 года. От предыдущих браков у футболиста также есть дети: дочь Дарья и сын Игорь, права на воспитание которого Кержаков тоже добивался через суд. В марте 2018 году Кержаков начал тренировать юношескую сборную России по футболу.