В Москве построили дом-хамелеон

Необычный дом появился в одном из жилых комплексов на территории бывшего завода ЗИЛ в Южном округе столицы. Об этом стало известно 7 ноября на официальном сайте мэра Москвы. Он может менять цвет в зависимости от освещения.

Эффект хамелеона получился благодаря материалу, из которого построено здание. Дело в том, что оно возведено из, так называемого, «глазурированного кирпича». Этот материал может менять цвет в зависимости от солнечного света. В результате дом может становится самых разных цветов, начиная от черного и заканчивая радужно-светлым.

При этом отмечается, что изменение цвета – это неединственная примечательная особенность здания. По словам председателя Москомстройинфеста Константина Тимофеева, если взглянуть на дом-хамелеон с той стороны, где расположены эркеры, сверху вниз, то можно рассмотреть «шестой фасад». Рабочие, занимающиеся строительством домов, как правило, называют крышу зданий «пятым фасадом».

Отмечается, что здание имеет несколько уровней, являясь разноэтажным – от 7 до 14 этажей. Он рассчитан на 224 квартиры. Власти города отмечают, что возможно дом станет привлекать туристов и гостей столицы. Спустя некоторое время будет проведен анализ этого вопроса и принято решение, стоит ли заносить его в туристическую карту Москвы.