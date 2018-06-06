Павел Басинский написал тексты для «Тотального диктанта 2019»

Писатель Павел Басинский написал четыре эссе для «Тотального диктанта», который состоится 13 апреля 2019 года. Об сообщила журналистам руководитель проекта Ольга Ребковец.

«Тотальный диктант» — ежегодная акция, призванная развить культуру письма и привлечь внимание к вопросам грамотности. Первый раз диктант был проведен в 2004 году. С 2014 года появилась возможность пройти проверку грамотности онлайн.

Также на официальном сайте проекта есть возможность пройти курсы подготовки к диктанту и ознакомится с текстами прошлых лет. После объявления результатов на портал выкладывается подробный разбор текстов с комментариями.

Акция пройдет во многих городах России. Написать диктант смогут все желающие. Площадки будут организованы в региональных университетах, библиотеках и культурных центрах. Текст будут диктовать известные ведущие.

В 2018 году автором общероссийского диктанта стала писательница Гузель Яхина. Она написала тексты «Утро», «День» и «Вечер». В акции приняли участие более 227 тысяч человек.

Интересный факт: 2016 году написать диктант впервые смогли даже на борту самолета. Ручки и бумага были предложены пассажирам во время рейса Новосибирск — Москва.

Павел Басинский - российский писатель, литературовед и литературный критик. Автор биографии Максима Горького, романов «Лев Толстой – свободный человек» «Скрипач не нужен. Роман с критикой».