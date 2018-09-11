Директор школы № 1208 города Москвы сообщила, что отравления учеников не было

Как сообщает «БМ24», ученики, почувствовавшие себя плохо во время учебного процесса в школе № 1208, в данное время находятся под наблюдением врачей и родителей. Как подчеркнула директор школы № 1208 Лариса Малышева, информация об отравлении в московской школе оказалась ложной.

После того, как несколько учащихся школы почувствовали слабость, приехали бригады скорой помощи. Медики были вызваны в соответствии с внутришкольным распорядком. Они обследовали учеников и диагностировали у ребят симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Напомним, некоторые виды ОРВИ напоминают по симптоматике отравление: кишечные расстройства, рвота, рези в животе, температура. «Заболевание никаким образом не связано с питанием в школьной столовой. Школа работает в обычном режиме», - подчеркнула директор учреждения.



