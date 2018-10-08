Новая Коммунарская линия метро в Москве будет построена к 2024 году

Сегодня, 12:25 \\ Общество

Пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства заявила, что новая линия столичной подземки будет построена за 5 лет. Предположительно, всего ветка будет включать в себя 10 станций.

 Руководитель ведомства Андрей Бочкарев отмечает, что новое ответвление сети подземки Москвы, строительство которой завершат к 2024 году, будет достигать в длину 22 километра. Линия соединит станции "Улица Новаторов" и "Столбово", а также станции "Севастопольский проспект" и "Улицу Новаторов". Известно, что именно вот такими двумя участками и будет строиться новая Коммунарская линия.

Сообщается, что среди станций будут такие остановки, как «Улица строителей», «Мамыри», «Улица Генерала Тюленева», «Университет Дружбы народов», «Академическая», «Славянский мир, «Столбово», «Коммунарка», «Улица Новаторов» и «Севастопольский проспект».

Известно, что акционерное общество «Мосинжпроект» является ответственной организацией в ходе возведения новых станций и линий московского метрополитена. Авторы проекта подчеркнули, что среди названных 10 станций будет одна пересадочная - «Севастопольский проспект». На ней можно будет изменить направление движения.

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Автор - Евгения Чернобаб
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