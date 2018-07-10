Роспотребнадзор предупреждает граждан о возможных обманах на новогодних распродажах

Сегодня, 10:46 \\ Общество

В преддверии новогодних праздников специалисты напомнили, что гражданам стоит быть особенно бдительными в этот период, поскольку некоторые недобросовестные продавцы намеренно не раскрывают все условия проводимых акций.

 Наиболее частым обманом покупателей является заявление продавцов, в соответствии с которым товар со скидкой вернуть или обменять нельзя. Однако эксперты Роспотребнадзора отметили, что товары, на которые распространяется акция, точно так же подлежат обмену или возврату, если относится к категории непродовольственных, надлежащего качества и не подошёл потребителю. Как установлено в законе "О защите прав потребителей", потребитель имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Более того, если в товаре был обнаружен недостаток, то можно требовать в магазине замены на товар этой же марки или модели, уценки из-за дефекта, замены на аналогичный, но иной марки или модели. В случае невозможности подобной замены потребитель имеет право на возврат денежных средств.

Кроме того, специалисты подчеркнули на важность предоставления всей необходимой информации о товаре. В частности, к таковой относится наличие каких-либо ограничений. При этом отмечается, что об этом должно быть сообщено покупателю своевременно.

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Автор - Евгения Чернобаб
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