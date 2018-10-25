Названы новые функции и проблемы Фонда ЖКХ

Сегодня, 10:19 \\ Общество

Правительство постепенно реформирует организацию. О процессе глава наблюдательного совета Сергей Степашин рассказал на совещании в Приморье.

 По его словам, Фонд содействия реформированию ЖКХ получил новые функции, которые пока выполняет "факультативно". Прежде всего, предприятие стремится контролировать проведение капитального ремонта объектов. Кроме того, представители ведомства обсуждают модернизацию системы ЖКХ. Сергей Степашин отметил понимание и поддержку со стороны правительства. Он обратил внимание, что руководит также общественным советом Минстроя.

Однако у Фонда есть и ряд серьезных проблем. Одной из таких глава совета назвал переселение жильцов из аварийных зданий. Так программу за 2017 год не успевают выполнять в Приморском и Забайкальском крае, а также в Туве. В последнем удалось переселить только 30%-40% граждан. А вот в Забайкалье планы Фонда ЖКХ нарушило новое здание. Из-за трещины стала непригодна жилплощадь на 3,5 тысячи квадратных метров. Сергей Степашин видит причины отставания в неправильном планировании программы, а также в некачественном проектировании объектов и выборе подрядчиков.

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Автор - Александр Лубяной
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