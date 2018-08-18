Абсолютно не чувствует боли: шеф-повар Японии перемешивает блюдо в кипящем масле голыми руками

44-летний шеф-повар Шуджи Ниитокме из города Нагоя в Японии прославился на весь мир тем, что он совсем не чувствует боли, когда голыми руками перемешивает продукты во время жарки в кипящем масле.

Мужчина является одним из лучших мастеров в стране по приготовлению темпуры. Это овощи и морепродукты в тесте, обжаренные в масле. Он работает в одном из японских ресторанов и рассказывает, что к приготовлению темпуры любовь у него возникла еще в подростковом возрасте, когда всемирная слава была только в мечтах. Уже тогда он разработал свой собственный способ приготовления этого блюда. 20 лет назад он просто начал опускать руки в кипящее масло в процессе жарки. По словам самого шеф-повара, он решился на этот отважный поступок, чтобы понять, насколько идеальна температура масла. С того момента Шуджи Ниитокме ежедневно проделывает этот трюк. Это позволяет ему в настоящее время совсем не чувствовать никаких болевых ощущений и неудобств.

Мастер рассказывает, что получает настоящее удовольствие от приготовления темпуры. Ему нравится, как в кипящем масле появляются пузырьки, когда оно закипает. Известно, что поесть в его ресторане стоит недешево. Примерно 315 американских долларов нужно потратить одному человеку, чтобы заказать дегустационный сет.