Самый глубокий подводный тоннель метро в стране открыли в Китае

Сегодня, 08:01 \\ Общество

Как сообщается местное агентство Синьхуа, в Китае завершили строительные работы самого глубокого в стране тоннеля подземки. Отмечается, что из 8,1 километра 3,49 километра будут находиться под водой.

 Глубина китайского тоннеля метро составила 88 метров. Почти половина пути, пролегает под толщей воды. Тоннель стал связующим между двумя частями порта Циндао восточной и западной. Отмечается, что порт находится в восточной части Китая в провинции Шаньдун.

Известно, что за строительные работы отвечает компания China Railway No.3 Engineering Group. По словам специалистов, которые непосредственно занимались строительством, работы начались еще несколько лет назад в 2015 году. В целом же, ветка метрополитена, частью которой является этот тоннель, соединяет центр Циндао с районом Хуандао. Длина этой линии достигает 59,97 км. Ее возведение еще завершено не полностью, однако, отмечается, что с окончанием строительных работ произойдет значительное сокращение времени поездки из одной части города в другую.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае открыли самый длинный в мире мост. Конструкция соединяет Гонконг, Чжухай и Макао. Длина сооружения достигает 55 км. Интересно, что мост не целиком надводный. Некоторые его участки расположены под толщей воды.

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Автор - Евгения Чернобаб
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