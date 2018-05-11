В России могут ограничить число точек, продающих спиртное и табак

Сегодня, 21:54 \\ Общество

Правительство РФ планирует сократить количество магазинов по продаже алкоголя и табака почти на 2,5 раза.

Лимит, предложенный авторами инициативы – менее 50 точек на 100 тысяч человек. В настоящее время число магазинов на такое же количество граждан составляет примерно 120. Кроме того, предлагается увеличить акцизы на табак и алкоголь, в связи с чем возрастёт и цена товаров, и расширить список зон, запрещённых для курения. В частности, указывается на необходимость прекратить курение в подземных переходах и коммунальных квартирах. Электронные никотиновые средства могут получить такие же ограничения, как и обычные табачные изделия.

Многочисленные исследования доказывают, чем меньше возможности приобрести табак и алкоголь, тем реже люди их употребляют. Авторы надеются, что россиянам просто будет лень далеко идти за сигаретами или выпивкой, и ожидают, что заявленные меры помогут к 2030 году повысить среднюю продолжительность до 80 лет. Минздрав поддержал проект, выразив надежду, что изменения произойдут в ближайшие 5 лет. Это особенно актуально для России, поскольку в этом году она обогнала многие страны по смертности из-за курения и алкоголизма.

В целом пользователи сетей положительно оценили инициативу, некоторые из них добавили, что правительству следует строже отнестись к продукции, поступающей на прилавки магазинов.

Подобный проект уже реализован в странах Скандинавии, Австралии и некоторых штатах США. Согласно статистике этих районов, люди там не только стали меньше пить и курить, но и снизились показатели автотранспортных аварий и подростковой преступности.

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Автор - Елена Андреева
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