Леонид Ярмольник увидел самопиар в поступке девушки, оплатившей долг приюта

Сегодня, 20:19 \\ Общество

Актёр Леонид Ярмольник усомнился в благих целях студентки из Майкопа, оплатившей со своих средств долг приюта для животных, посчитав поступок самопиаром.

Ярмольник отметил, что достаточно отдать 50 тысяч на благотворительность, чтобы сделать хороший поступок. Но то, что девушка пожертвовала 340 тысяч рублей вкупе с информацией, что деньги откладывались на машину, заставили актёра скептически отнестись к её истинной цели. Сам Ярмольник входит в состав руководителей попечительского совета благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду». Однако при этом он считает, что обычные граждане могут помогать другим только ради хайпа. Кроме того, актёр порекомендовал активистам не заниматься сбором средств на автомобиль этой девушке.

Всё началось с того, что жительница Майкопа приехала в приют, чтобы отдать бездомного котёнка. Однако зоозащитники отказали ей, поскольку имели долг перед ветеринарной клиникой, а на передержке находилось ещё примерно 100 животных. В результате девушка оплатила долги приюта и стала широко известна в сети. Некоторые пользователи пытались найти её и помочь финансово, однако были и те, кто начал требовать от неё средства на различные нужды, несмотря на заверения девушки, что она не миллионерша.

Сейчас девушка почти не появляется в сетях

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Автор - Елена Андреева
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