Рособрнадзор лишил лицензии московские и санкт-питербургские ВУЗы и филиалы

Рособрнадзор лишил лицензии ряд ВУЗов и семь филиалов. Теперь учреждения обязаны прекратить образовательную деятельность.

Проверку ведомства не прошли московские и питерские ВУЗы. На сайте Рособрнадзора в списке учреждений числятся такие, как Международный институт управления и права, филиалы Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в Краснодаре, Калининграде, Новосибирске, Ереване, Наро-Фоминске, Гатчине и Бокситогорске. Помимо этого на основании решения Арбитражного суда лицензию отняли у Московского института психологии. Ведомство постановило перевести студентов в иные учреждения на аналогичные направления подготовки с сохранением формы, курса и стоимости обучения.

За нарушение условий содержания и качества подготовки обучающихся ведомство лишило госаккредитации ряд направлений подготовки в Невинномысском государственном гуманитарно-техническом институте, среди которых числятся Юриспруденция, Экономика и управление, Социология и социальная работа.

29 октября Рособрнадзор запретил ведение образовательной деятельности Московскому институту телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО) и временно приостановил действие лицензии Московского технологического института. В феврале 2018 года МИТРО уже сталкивался с проблемами, в результате чего его лицензия была временно заморожена. Ещё ранее институт лишили права вести приём абитуриентов.