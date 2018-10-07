В Музее Победы откроется выставка о парадах 1941 года

Тематическая выставка «С парада - на фронт» откроется в музее Великой Отечественной Войны на Поклонной горе. Экспозиция будет работать до 9 января 2019 года.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба музея. Выставка будет посвящена 77-й годовщине проведения парада войск 7 ноября 1941 года на Красной площади. На выставке гости смогут ознакомится с редкими материалами из фондов Музея Победы, Центрального архива ФСБ РФ, Центрального архива Министерства обороны РФ и других. Также будут выставлены уникальные фотографии маскировки Кремля и Манежа, эвакуации москвичей, торжественного заседания Моссовета в столичном метро, а также парадов 7 ноября 1941 года в Москве, Куйбышеве, Воронеже.

В ноябре 1941 года немецко-фашистские войска рвались к Москве, вся страна жила в страшном ожидании того, что столица может быть отдана врагу. Линия фронта в некоторых местах проходила всего в 30 километрах от Москвы. В этой тревожной обстановке руководство страны приняло решение провести на Красной площади военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Парад состоялся рано утром 7 ноября 1941 года и имел огромное значение для поднятия морального духа армии и всей страны, показав всему миру, что Москва не сдаётся и боевой дух армии не сломлен.

В этот день наряду с московским парадом были проведены парады в Воронеже и Куйбышеве. В параде приняли участие 28 тысяч человек. Сталин произнес с трибуны Мавзолея вдохновляющую речь, напомнив о мужественных образах воинов прошлых лет: Александре Невском, Дмитрии Донском, Кузьме Минине, Дмитрии Пожарском, Александре Суворове и Михаиле Кутузове.

Многие части прямо с Красной площади и торжественным маршем уходили на фронт.

Благодаря работе советских кинооператоров, сохранилась эксклюзивная видеозапись парада.

В результате Битвы за Москву, известной также как «Операция Тайфун» немецкие войска были отброшены от столицы, а советское командование смогло вырвать у врага стратегическую инициативу, которую уже не отдавала до победоносного окончания войны в мае 1945 года.