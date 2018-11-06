«Мне действительно стыдно»: Свердловская чиновница Глацких высказалась по поводу своего отстранения

По словам Ольги Глацких, слова по поводу молодежи и государства она произнесла в «эмоциональном состоянии». Чиновница признает, что ее высказывания были некорректным.

Свердловская чиновница Ольга Глацких высказалась по поводу своего отстранения. Губернатор области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому Глацких отстранена от должности на время проверок. Теперь же чиновница дала развернутый комментарий по случившемуся.

«Мне действительно стыдно», - завила Ольга Глацких. По словам чиновницы, она пыталась донести до молодежи важность максимального использования своего потенциала. Глацких считает, что молодые люди должны проявлять инициативу и использовать свои силы. Именно поэтому она пыталась сказать о важности самостоятельного стремления к цели, использовав при этом фразы о том, что государство «ничего не должно» молодым людям.

Глацких также отметила, что ей не стыдно за объем проделанной ею работы на посту в департаменте. По словам чиновницы, она осуществила множество задач, за что в 2017 году была даже удостоена памятной медалью от Путина. Тогда президент наградил ее за работу на фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Чиновница отмечает, что она сожалеет о своих словах. Глацких стыдно и за то, что она не смогла донести вою мысль до молодежи. Многие пользователи считают, что чиновница сказала о «ненужной государству» молодежи «сгоряча», а теперь пытается оправдаться.