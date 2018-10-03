Возврат в прошлое: россияне поддерживают создание нового комсомола

ВЦИОМ опубликовал 6 ноября данные опроса, которые свидетельствуют о том, что большинство россиян готовы к созданию нового комсомола. 88% граждан выступили за необходимость вовлечения в политическую жизнь молодежи.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди граждан России, в ходе которого необходимо было ответить на вопросы, касающиеся отношения жителей к участию молодежи в политической и общественной жизни. Оказалось, что большинство убеждено в необходимости активного и скорейшего пополнения молодежных политических организаций новыми членами.

79% граждан высказались за молодежные организации при политических партиях. Интересно, что по данным опроса практически 95% респондентов знают, что существует комсомольская организация – ВЛКСМ. Однако осведомленность варьируется в зависимости от возраста. Меньше всего о ней знают как раз представители молодого поколения. Лишь 15% людей в возрасте от 18 до 24 лет что-то слышали о деятельности данного движения.

Интересно, что среди большинства, отметивших свое положительное отношения к слову «комсомол», все старше 45 лет. Многие из них рассказали, что и сами в молодости состояли в комсомольской организации. А ассоциации, которые первые приходят в голову, это «дисциплина», «порядок», «молодость» и «патриотизм». Убежденность в том, что России в настоящее время нужны организация и движение вроде ВЛКСМ выразили 34% опрошенных, несмотря на то, что на первый взгляд, это похоже на возрат в прошлое. Еще 46% ответили, что «скорее да, чем нет».