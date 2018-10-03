Возврат в прошлое: россияне поддерживают создание нового комсомола

Сегодня, 14:46 \\ Общество

ВЦИОМ опубликовал 6 ноября данные опроса, которые свидетельствуют о том, что большинство россиян готовы к созданию нового комсомола. 88% граждан выступили за необходимость вовлечения в политическую жизнь молодежи.

 Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди граждан России, в ходе которого необходимо было ответить на вопросы, касающиеся отношения жителей к участию молодежи в политической и общественной жизни. Оказалось, что большинство убеждено в необходимости активного и скорейшего пополнения молодежных политических организаций новыми членами.

79% граждан высказались за молодежные организации при политических партиях. Интересно, что по данным опроса практически 95% респондентов знают, что существует комсомольская организация – ВЛКСМ. Однако осведомленность варьируется в зависимости от возраста. Меньше всего о ней знают как раз представители молодого поколения. Лишь 15% людей в возрасте от 18 до 24 лет что-то слышали о деятельности данного движения.

Интересно, что среди большинства, отметивших свое положительное отношения к слову «комсомол», все старше 45 лет. Многие из них рассказали, что и сами в молодости состояли в комсомольской организации. А ассоциации, которые первые приходят в голову, это «дисциплина», «порядок», «молодость» и «патриотизм». Убежденность в том, что России в настоящее время нужны организация и движение вроде ВЛКСМ выразили 34% опрошенных, несмотря на то, что на первый взгляд, это похоже на возрат в прошлое. Еще 46% ответили, что «скорее да, чем нет».

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече со школьниками и студентами в администрации Кировграда заявила, что государство ничего молодым людям не...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

30-летний мужчина в Великобритании выдавал себя за 15-летнего школьника

 Оказалось, что мужчина является иммигрантом. Он прибыл в Великобританию из Ирана и начал...

Плотоядные растения научили нанороботов пробираться внутрь глаза

 Ученые использовали скользкое покрытие, чтобы доставить лекарство в дальние части...

В Великобритании раскритиковали детское шоу из-за гендерно-нейтральных снеговиков

 На детское шоу Catie"s Amazing Machines ("Удивительные машины Кэти"), которое...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ