The New Times подаст апелляцию, чтобы обжаловать решение суда о штрафе

Журнал The New Times подал апелляцию в Тверской суд, чтобы обжаловать решение о назначении штрафа, об этом заявила главный редактор издания Евгения Альбац.

25 октября издание и Евгению Альбац оштрафовали по ст. 13.15.1. КоАП РФ за отсутствие сведений о финансах, поступающих из-за рубежа. По решению суда сумма штрафа составила 22,25 млн. рублей.

Оштрафовать журнал и Альбац удалось со второго раза. В конце сентября мировой судья передал материалы в прокуратуру, из-за давних сроков дела. Однако через месяц Тверской суд Москвы отменил прошлое решение и запустил повторный процесс. Адвокат издания Вадим Прохоров отметил, что во время рассмотрения дела не присутствовали адвокаты и представители журнала.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал решение суда и призвал отменить штраф. Он уточнил, что это решение наносит вред свободе российских СМИ. Решение суда вызвало неодобрение и у Совета Европы. Так, генеральный секретарь Турбьерн Ягланд выразил надежду, что дело решится в пользу The New Times.

Дата рассмотрения апелляции в Тверском суде ещё не назначена.