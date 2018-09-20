В столице стартовал активный снос Ховринской больницы

Недостроенное здание больницы возле станции метро Ховрино планируют снести к марту 2019 года.

В Москве начался главный этап по сносу корпуса Ховринской больницы. Все работы будут проходить круглосуточно, при помощи специальной техники и взрывчатых материалов. По плану подрядчика, в марте 2019 года на месте клиники должен быть пустырь для будущего жилого квартала. По словам руководителя проекта Дмитрия Котыхова, снос здания будет проходить при любых погодных условиях. Демонтаж больничного корпуса обойдется городским властям почти в 382 миллиона рублей.

Специалисты уже посчитали, сколько строительного мусора придется вывезти. «Исходя из того, что объем здания больницы составляет 460 тысяч кубов, а площадь постройки равняется 170 тысячам квадратов – на выходе получится около 100 тысяч кубометров бетонных отходов», - рассказал Дмитрий Котыхов. Он добавил, что для сортировки такого количества мусора будет доставлена специальная техника.

Ховринскую больницу в Москве начали возводить в 1980 год. Спустя 5 лет стройку заморозили, а после распада СССР полностью остановили. В 2016 году столичная администрация приняла решение снести корпус, а на образовавшейся площадке построить новые дома.