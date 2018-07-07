Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной 2018 года актера Идриса Эльба

Сегодня, 12:44 \\ Общество

46-летний актер, снимавшийся в фильмах «Тор» и «Тихоокеанский рубеж», был рад такому титулу. Идрис Эльба отметил, что его мама будет им гордится.

Журнал People каждый год составляет рейтинг самых сексуальных мужчин. В этом году таким мужчиной признали актера Идриса Эльба. О победе актера в данной номинации в прямом эфире сообщил ведущий Джимми Феллон. После объявления Эльба вошел в студию и рассказал о своих эмоциях.

По данным, актер Идрис Эльба был признан сексуальнее Майкла Б. Джордана, Джейсона Момоа и Крисса Пратта. Сам артист сначала не поверил, что журнал People назвал самым сексуальным мужчиной 2018 года именно его. «Не может быть», - сказала Идрис Эльба, узнав о победе в номинации.

После этого актер оценил свою внешность и, глядя в зеркало, сказал, что он сегодня и правда сексуальный. По словам Идриса Эльбы, такие приятные сюрпризы повышают самооценку и делают очень приятно.

У 46-летнего актера есть невеста. В начале этого года он предложил своей 29-летней возлюбленной Сабрине Даур руку и сердце. От прошлых отношений у актера уже есть дети. В первом браке он стал отцом девочки по имени Исан, сейчас ей уже 16 лет. Также у Идриса Эльбы есть 4-летний сын Уинстон, его родила бывшая возлюбленная актера Наяна Гарт.

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Автор - Анна Пушкина
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