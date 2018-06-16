Патриарх Кирилл освятит ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы осенью 2019 года

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осенью 2019 года приедет в Ростов-на-Дону, чтобы освятить отреставрированный собор Рождества Пресвятой Богородицы.

Митрополит Ростовской епархии Меркурий и губернатор Ростовской области Василий Голубев пригласили Святейшего Патриарха Кирилла освятить храм во время их визита в октябре текущего года в Москву, где проходила патриаршая служба в Успенском соборе Кремля.

О том, что визит Патриарха состоится, сегодня сообщил митрополит Меркурий. По его словам, несколько дней назад на их приглашение из канцелярии Патриарха пришел положительный ответ. В письме было сказано следующее: «поставил cебе в график освящение собора в Ростове-на-Дону cовершить 28-29 сентябpя 2019 года».

Напомним, в последний раз Патриарх приезжал в донскую столицу осенью 2015 года.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы находится на Соборной площади рядом с Центральным рынком. Храм был построен по проекту архитектора Константина Тона в середине XIX века в русско-византийском. Является памятником архитектуры. Собор был закрыт большевиками в 1937 году, в нем сначала расположился зоопарк, а впоследствии был склад. Храм отдали обратно верующим в 1942 году, в условиях немецкой оккупации. В 1950 году он был отремонтирован и в ходе работ реставраторы восстановили настенные росписи. В 1999 году колокольня собора была восстановлена в её историческом виде.

В 2012 году началась капитальная реконструкция храма, которая продолжается до сих пор. Митрополит Меркурий сообщил, что уже выполнено 80% работ, и сейчас реставрация находится на финальной стадии. В ходе ремонты были заменены купола собора и проведены новые коммуникации, восстановлена колокольня, отреставрированы фасад и внутренняя отделка. На все было потрачено более 1 миллиарда рублей. Все работы осуществляются за счет пожертвований.

Ростовская епархия — епархия Русской православной церкви, учреждена в 1919 году. Входит в состав Донской митрополии. Объединяет приходы и монастыри на юго-западе Ростовской области. Кафедральный город — Ростов-на-Дону. Кафедральные соборы: Собор Рождества Пресвятой Богородицы (Ростов-на-Дону) и Вознесенский (Новочеркасск).