В России предложили блокировать паблики чайдлфри в социальных сетях

В Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предлагают внести изменения, в соответствии с которыми неуважение к многодетным матерям, распространение информации о неприязни к материнству будет запрещено.

Инициаторы изменений, в частности, координатор движения «За жизнь!» Сергей Чесноков, предложили Владимиру Путину предотвращать распространение информации путем блокировки пабликов, где транслируется неприязнь к детям, деторождению и материнству.

По словам Чеснокова, государство очень много делает в области семейной политики. Однако он уверен, что этого недостаточно. Дети должны расти в комфортной среде, которая, по его мнению, не может сформироваться, если в социальных сетях есть сообщества чайлдфри. Координатор движения «За жизнь!» отметил, что подобные группы «разрушают приемлемые нормы поведения в обществе и нравственные основы». Он заявил, что администрации подобных пабликов нужно дать понять – за их деятельность может последовать ответственность.

Сергей Чесноков рассказал, что санкции планируются трех видов. Сначала руководство сообщество будет предупреждено о нежелательном контенте. Если реакции не последует, то администрацию группы будут штрафовать за каждую тысячу подписчиков. Если и на этот раз все останется по-прежнему, то последует блокировка.

Напомним, ранее следственный комитет намеревался проверить песню Монеточки и Noize MC под названием «Чайлдфри», которая, как считают некоторые юристы, является пропагандой преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних.