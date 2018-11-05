«Мы биомасса»: Шнуров написал стих о Свердловской чиновнице Глацких

Скандальные высказывания свердловской чиновницы вынудили Шнурова прокомментировать данный инцидент в свойственной ему стихотворно-аллегорической форме. В своем стихотворении музыкант называет Глацких «вещей Ольгой», которую он также благодарит за прямоту.

На фоне шумихи вокруг свердловской чиновницы, которая высказалась о «ненужной государству» молодежи, Сергей Шнуров написал стих. Конечно же, новые строки музыкант и лидер группы «Ленинград» создал об Ольге Глацких.

В своем Instagram Шнуров опубликовал снимок чиновницы и слова, которые те произнесла в ходе круглого стола с молодежью. Под снимками музыкант разместил свой стих. «Мы биомасса, человеческая слизь», - пишет Шнуров и шутит о том, что «вещая Ольга» наконец-то сказала «все, как есть».

Шнуров пишет, что он, его сын и чья-то дочь, все «ни к чему вообще-то родились». Конечно же, музыкант не смог не употребить в своем стихотворении нецензурную лексику. В самом конце своего стиха Шнуров написал, что без людей государству было бы лучше, заменив слово «лучше» нецензурным выражением.

В комментариях под стихотворением о Свердловской чиновнице пользователи пишут, что их крайне возмутили слова Глацких. Находятся и те, кто считает, что все правительство России на самом деле всерьез считает россиян «ненужными», а чиновница лишь высказала всеобщее мнение. Ранее уже сообщалось, что Глацких попыталась оправдаться за свои слова. Якобы, ее высказывания неправильно поняли.