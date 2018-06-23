Смерти не было: в склепе Майкла Джексона не нашли его тела

Сегодня, 09:27 \\ Общество

Фанаты Майкла Джексона продолжают верить в теорию о том, что легендарный певец жив. Один из поклонников музыканта ходил в его склеп и нашел там подтверждения идее о тои, что Джексон инсценировал свою смерть и ушел в «отпуск».

 Майкл Джексон продолжает возглавлять рейтинги самых «богатых мертвецов». Его альбомы до сих пор продаются, а клипы и дальше собирают миллионные просмотры. Поклонники Майкла Джексона не могут поверить в его смерть и считают, что певец на самом деле жил.

Еще 25 июня, в День рождения Джексона, в его склепе было снято видео. Автор ролика утверждает, что там до сих пор нет надписи с именем и фамилией певца. Помимо этого, фанаты не нашли там и его тела. По мнению поклонников, трупа Майкла Джексона нет в склепе, а причиной этому является то, что смерти певца не было.

 Кузина Майкла Джексона завела свой канал на YouTube. Она регулярно публикует новые видео. В своих роликах женщина пытается доказать, что певец жив, а смерть была лишь инсценировкой. Пользователи Сети верят словам кузины Джексона.

Фанаты уверенны, что если в склепе не нашли тела Джексона, то он скрывается под другим именем и живет на заработанные ранее миллионы. Помимо этого, теория об инсценировке смерти певца подкрепляется еще и тем, что в базе данных полицейских до сих пор нет записи о смерти Джексона. Также в свидетельстве о смерти певца есть ошибки, которые могут быть «лазейками» для живого Джексона.

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Автор - Анна Пушкина
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