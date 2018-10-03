В Московском метрополитене появились плакаты с историей города

На станциях метро развешены плакаты с интересными историческими фактами из жизни Москвы.

Станции Московского метрополитена начали оснащать информационными баннерами с различными фактами из истории российской столицы. Сейчас такие плакаты можно обнаружить на 150 станциях, но к концу ноября их количество дойдет до 200. Об этом сообщается на официальном портале московской администрации.

Красочные плакаты расскажут жителям и гостям столицы об интересных событиях, случавшихся в то или иное время в Москве. Есть постеры, посвященные какому-то отдельному зданию либо улице. Главной задачей данного проекта было не ознакомить людей с общеизвестными материалами, а рассказать что-то интересное, то, чего нет в учебниках по истории. На каждой станции находится по 2 плаката. Проект состоит из 4 крупных блоков, которые реализуются за 10 месяцев. Сначала граждан познакомят с историей города, потом затронут тему кинематографии, затем музыка и театр. Общее название проекта – «Привет, Москва!».