Свердловская чиновница Глацких извинилась за свои слова о молодежи

Высказывания Ольги Глацких стали причиной крупного скандала, ее слова возмутили и заставили негодовать многих россиян. Теперь же чиновница решила объясниться и сказала, что провокационные фразы были неправильно истолкованы.

Ольга Глацких является руководителем департамента молодежной политики Свердловской области. В ходе беседы за круглым столом в Кировограде она сделала несколько резонансных объявлений, шокировав многих россиян. Теперь же Глацких извинилась за свои слова о молодежи.

По словам свердловской чиновницы, ее слова о том, что молодежи «должны» лишь их родители, ведь государство «не просило их рожать», вырвали из контекста. Глацких рассказала, что такие фразы она произнесла после вопроса о финансировании молодежных проектов в муниципальных образованиях.

Свердловская чиновница решила расставить акценты, поэтому она отметила, что заботу о молодежи должно нести не только государство. По словам Глацких, она хотела указать на важность проявления активности и инициативности у самой молодежи. Помимо этого, своими словами чиновница пыталась донести, что родители также важны в плане саморазвития и становления молодых россиян.

Ольга Глацких снова указала на то, что молодежи стоит возлагать надежды на государство «в меньшей мере». По словам свердловской чиновницы, своим примером она может это доказать. В 15 лет Глацких завоевала титул Олимпийской чемпионки и это стало заслугой ее родителей, ее упорного труда и помощи государства. По словам чиновницы, ее пример может свидетельствовать о том, что не стоит надеяться лишь на государство, важно также трудиться самому.