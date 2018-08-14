Опубликован рейтинг самых грязных городов Европы

«Лидерами» рейтинга Pollution Index 2018 Mid-Year стали города Македонии Тетово, Скопье и Неаполь в Италии. Согласно данным сайта numbeo.com, индекс загрязнения в городах составил 97,57, 82,17 и 84,61.

Санкт-Петербург занял 17 позицию, Москва разместилась чуть ниже – 19 место. У Северной столицы показатели составили 64,47, в то время как у официальной столицы они оказались равны 63,02.

Наиболее благоприятными по чистоте оказались Хельсинки, Рейкьявик, Цюрих и Стокгольм. Пользователи сайта самостоятельно провели опрос и на основе его результатов составили рейтинг. Обычно независимый сайт numbeo.com публикует сведения о ценах для потребителей и стоимости проживания в различных государствах.

В рамках проекта президента РФ в стране реализовывают проект «Экология», направленный на поддержание чистоты как городов, так и природы. Не так давно в стране появился свой «супергерой» - Чистомен, который, не требуя какого-либо вознаграждения, убирает загрязнённые улицы и леса. Проект получил широкое одобрение и даже имеет ряд последователей. А

нтирекорд по загрязнению воздуха был зафиксирован в столице Индии – Нью-Дели. 5 ноября жители города обнаружили густое облако смога, из-за чего снизилась видимость, а людям пришлось использовать маски и отказаться от личного транспорта. По данным ВОЗ, уровень загрязнения воздуха в индийской столице в 25 раз выше нормы.