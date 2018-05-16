Суд Брюсселя обязал бывшего монарха пройти тест на устновление отцовства

Сегодня, 19:12 \\ Общество

Апелляционный суд Бельгии в понедельник постановил, что бывший король Альберт Второй обязан в течение трёх месяцев пройти тест на отцовство. Соответствующее требование выдвинула его возможная внебрачная дочь Дельфина Боэль.

Ранее суд признал, что юридический отец девушки, Жак Боэль, не является ей родственником по крови. Сообщается, что Жак Боэль давно развёлся с матерью девушки и даже исключил Дельфину из завещания. Впрочем, монарх может отказаться от прохождения теста, использовав лазейки в законе. Но при положительных для Боэль результатах она получит соответствующий статус и положенные семье монарха привилегии.

Первые попытки доказать родство с королём Дельфина Боэль начала в июне 2013 года. В тот момент Альберт Второй ещё являлся главой государства и имел иммунитет, который утратил после передачи престола старшему сыну, хотя и сохранил титул короля. Однако это не защитило его от судебного разбирательства. Это первый успех девушки с 2016 года, когда Конституционный суд Бельгии постановил, что Боэль вправе требовать установление родства с монархом.

Ранее Альберт Второй пытался пройти в бар, однако бармен не узнал его и не пустил, поскольку монарх пришёл в заведение в шортах. Ему пришлось вернуться на яхту и переодеться.

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Автор - Елена Андреева
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