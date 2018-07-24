Жители Мытищ рассказали, что бобры начали разрушать деревья вдоль реки Яузы

Сегодня, 18:34 \\ Общество

Жители подмосковного города Мытищи сообщили, что живущие в реке Яузе бобры разрушают деревья, которые были посажены вдоль берега для красоты. По их предположениям, животные делают это из мести после обустройства реки.

Ранее на реке Яузе проводились работы по очистке берега, в результате которых были повреждены норки бобров. Пострадали и водные растения, которыми раньше питались грызуны. По словам очевидцев бобров было семеро, атаку на деревья они совершали в ночное время суток. Жители Мытищ опасаются, что если поваленные деревья уберут, грызуны останутся без еды и крова на зиму. Своими опасениями они поделились с советником губернатора Подмосковья, Александром Коганом, который пообещал, что в дальнейших работах рабочие будут аккуратны с норками.

В Пестовском районе Новгородской области наблюдается увеличение количества бобров и построенных ими плотин, что привело к подтоплению автодорог. В связи с этим в районе был разрешён отстрел 17 бобров. В январе в Татарстане, Мензелинский район, из-за построенной бобрами плотины затопленной оказалась целая деревня. При этом по закону жители не имели право снести хатку без разрешения местного комитета по биоресурсам.

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Автор - Елена Андреева
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