В Росмолодежи отреагировали на слова свердловской чиновницы о «ненужных государству» детях
Представители Федерального агентства по делам молодежи назвали слова Ольги Глацких «некорректными». Ранее она заявила, что государство «ничего не должно» молодежи.
Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких в 2004 году стала олимпийкой чемпионкой по художественной гимнастике. С 2016 года она работает в обладминистрации. Скандал вокруг Глацких разгорелся после того, как она заявила о «ненужных государству» детях.
Чиновница встретилась с молодежью Кировограда, там она сказала, что страна их «не просила рожать». В Росмолодежи уже отреагировали на слова Глацких. Там поспешили заявить, что высказывание чиновницы их крайне удивило.
В Росмолодежи отметили, что слова чиновницы – «крайне некорректные». Представители ведомства акцентировали внимание на своем несогласии с высказыванием Глацких. В Росмолодежи также указали, что для государства молодежь очень важна, поэтому оно всегда проявляет заботу и стремится выполнить свои социальные обязательства.
Слова чиновницы о «ненужных государству» детях возмутили многих россиян. Бурная реакция и скандальный ажиотаж вокруг высказывания Глацких вынудил представителей Росмолодежи дать комментарий и высказать свое несогласие. В ведомстве отметили, что для организации крайне важна самореализация граждан, а самореализация в плане осознанного родительства – один из важных аспектов и целей работы.