В Росмолодежи отреагировали на слова свердловской чиновницы о «ненужных государству» детях

Сегодня, 17:17 \\ Общество

Представители Федерального агентства по делам молодежи назвали слова Ольги Глацких «некорректными». Ранее она заявила, что государство «ничего не должно» молодежи.

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких в 2004 году стала олимпийкой чемпионкой по художественной гимнастике. С 2016 года она работает в обладминистрации. Скандал вокруг Глацких разгорелся после того, как она заявила о «ненужных государству» детях.

 Чиновница встретилась с молодежью Кировограда, там она сказала, что страна их «не просила рожать». В Росмолодежи уже отреагировали на слова Глацких. Там поспешили заявить, что высказывание чиновницы их крайне удивило.

В Росмолодежи отметили, что слова чиновницы – «крайне некорректные». Представители ведомства акцентировали внимание на своем несогласии с высказыванием Глацких. В Росмолодежи также указали, что для государства молодежь очень важна, поэтому оно всегда проявляет заботу и стремится выполнить свои социальные обязательства.

Слова чиновницы о «ненужных государству» детях возмутили многих россиян. Бурная реакция и скандальный ажиотаж вокруг высказывания Глацких вынудил представителей Росмолодежи дать комментарий и высказать свое несогласие. В ведомстве отметили, что для организации крайне важна самореализация граждан, а самореализация в плане осознанного родительства – один из важных аспектов и целей работы.

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Автор - Анна Пушкина
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