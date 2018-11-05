Медведев порекомендовал китайцам прочитать Толстого и Достоевского

Сегодня, 17:08 \\ Общество

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев порекомендовал китайцам, интересующимся Россией, ознакомиться с произведениями Льва Толстого, Фёдора Достоевского, Ивана Бунина и Антона Чехова.

Во время онлайн-конференции в Шанхае Медведев получил вопрос от пользователя с ником «Тихий Дон», который попросил премьер-министра назвать русские произведения для обязательного прочтения. В первую очередь Медведев порекомендовал прочитать сам «Тихий Дон», если пользователь ещё этого не сделал. Затем он отметил произведения Достоевского, Толстого, Чехова, Бунина и Куприна, которые, по его мнению, до сих пор не теряют своей актуальности и являются шедевром развития мысли человека. Как примера глава кабмина привёл «Войну и мир», «Преступление и наказание» и короткие рассказы Чехова.

Политик признался, что время от времени читает современную литературу, которая кажется ему весьма любопытной.

В ходе встречи Медведев также порекомендовал ряд мест, которые стоит посетить китайцам при визите в Россию. В его список вошли Москва и Санкт-Петербург, «Золотое кольцо» и природные достопримечательности. Кроме того, премьер-министр во время конференции напомнил о важности здорового образа жизни.

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Автор - Елена Андреева
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