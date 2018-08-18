В Белоруссии продадут на аукционе бывший самолет Лукашенко

Сегодня, 16:00 \\ Общество

Воздушное судно Ту-154M с бортовым номером EW-85815, которое находилось в пользовании президента Белоруссии Александра Лукашенко, уйдет с молотка на запланированном аукционе. Торги начнут с 2 миллионов долларов.

 Известно, что летательный аппарат Ту-154M ранее использовался лидером Белоруссии в качестве Борта №1. Самолет уже выставлен на продажу. Если перевести в национальную валюту, то его стартовая цена составила 4,292 миллиона белорусских рублей.

Воздушное судно было выпущено в 1995 году. Летательным аппаратом пользовался не только глава государства. Перелеты на нем осуществляли также премьер-министр страны и члены правительства. Судно выглядит немного не так, как стандартные модели такого самолета. Вместо привычного голубого цвета аппарат окрашен в зелено-красную гамму под цвет национального флага Белоруссии. Кроме того, на хвосте самолета красуется государственный герб. Помимо этого, судно украшено надписью «Беларусь». Она выполнена на кириллице.

Напомним, ранее стала известна судьба борта №1, которым пользовался первый президент России Борис Ельцин. Предполагалось, что его спишут, однако, решение изменили. Сейчас самолет планируют обследовать, чтобы он прослужил еще два года.

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Автор - Евгения Чернобаб
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