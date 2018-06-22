Ресторан Zizzi в Солсбери вновь заработает после закрытия из-за отравления Скрипалей

6 ноября в британском Солсбери вновь заработал итальянский ресторан Zizzi, получивший широкую известность после отравления Скрипалей, которые в тот день там обедали. Британский департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства сообщил, что в заведении была проведена тщательная дезинсекция, и теперь оно безопасно для посетителей.

Директор сети ресторанов, Фил Бойд, рассказал, что руководство компании не планировало закрывать заведение в Солсбери, хотя оно и заработало себе скверную репутацию. Отмечается, что сотрудникам, потерявшим работу из-за закрытия ресторана, все 8 месяцев выплачивалась зарплата. Также они имели возможность получить психологическую помощь.

В день повторного открытия ресторана блюда в меню будут без цены, руководство ресторана решило дать клиентам возможность самостоятельно решить, сколько они заплатят, а всю выручку за день отдадут на благотворительные цели. Бойд отметил, что руководству бы хотелось начать новую главу для Солсбери. В настоящее время в город прибывает мало туристов, предприниматели жалуются на резкое снижение числа клиентов. В связи с этим власти думаю над изменением образа Солсбери.

Что касается самих Скрипалей, то сейчас правительство Британии рассматривает возможность отправить их в Австралию с дальнейшей сменой личности. Сергей и Юлия Скрипаль, по сообщению журналиста Марка Урбана, не оценили эту идею и предпочли остаться под защитой Скотланд-Ярда.