В Москве прошел фестиваль кухонь мира «Съели сумели»

В Москве в центре оптово-розничной торговли «Бухта» прошел фестиваль международной кухни «Съели сумели».

Гости мероприятия могли попробовать мясные закуски, выпечку и кондитерские изделия.

На выставке были представлены национальные кухни Кавказа, Греции, Италии, Индии, Грузии, Абхазии и многих других стран.

Гости с Кавказа предлагали несколько видов шашлыка, национальные сладости и множество незнакомых москвичам блюд с необычными названиями. На фестиваль привезли свою продукцию различные фермерские хозяйства. В изобилии были представлены молочная продукция и мед. Адепты здорового питания могли попробовать экологическую еду.

Также в рамках фестиваля известные кулинары провели мастер-классы и поделились интересными рецептами и кулинарными секретами. Гастрономический праздник приурочен ко Дню народного единства, который вся Россия отметила вчера.

Фестиваль прошел с невероятным ажиотажем. Организаторы уже изъявили желание провести его снова и сделать традиционным.