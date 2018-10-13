Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече со школьниками и студентами в администрации Кировграда заявила, что государство ничего молодым людям не должно. Видео со словами чиновницы появилось на YouTube канале местного телеканала ЭХО-ТВ 24.

Глацких отметила, что помощь детям должны оказывать их родители, а государство не просило их рожать. Как выразилась чиновница, у государственных служащих низкие зарплаты, так что молодым людям, стремящимся реализовать свои желания, необходимо искать помощи у родителей или учиться самостоятельности. Также чиновница попросила участников встречи донести эти сведения до друзей и знакомых.

Ольга Глацких, в прошлом олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, возглавила департамент в 2016 году. По итогам 2017 года Федеральное агентство по работе с молодёжью отметило, что на Среднем Урале работа со школьниками и студентами остаётся на низком уровне.

Слова Глацких вызвали негодование пользователей соцсетей. Это уже не первый случай, когда мнение чиновника, высказанное на камеру, становится причиной скандала и общественного недовольства. Так ранее из Саратовской областной думы уволили министра труда, Наталью Соколову, которая прославилась своей «макаронной диетой».

Сама Ольга Глацких пока никак не прокомментировала ситуацию.