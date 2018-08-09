В Великобритании раскритиковали детское шоу из-за гендерно-нейтральных снеговиков

На детское шоу Catie"s Amazing Machines ("Удивительные машины Кэти"), которое транслируется на телеканале CBeebies, обрушилась критика за использование гендерно-нейтрального слова для обозначения снеговика.

Отмечается, что в одном из выпусков шоу Великобритании 20-летняя ведущая Кэти Маннингс сказала: «Снег потрясающий. Ты лепишь снеголюдей и катаешься на санках». Дело в том, что в английском языке слово «снеговик» переводится как «snowman» в единственном и как «snowmen» в множественном числе. Примечательно, что часть слова «man» может переводится не только как «человек», но и как «мужчина».

Чтобы избежать гендерных различий, создатели шоу решили использовать вместо «snowman», которое является привычным для всех, «snowpeople», образовав новую форму множественного числа. Однако такой поступок раскритиковали родители, чьи дети смотрели по телевизору данный выпуск шоу. По их мнению, это не что иное, как «политически корректный мусор». Многие выразили небывалое удивление тому факту, что «два снежных кома и морковка» имеют пол.

Интересно при этом, что в России снеговик традиционно является мужским родом. Однако есть и устойчивое словосочетание «снежная баба», которое относится к женскому роду.