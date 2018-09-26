Эксперты выяснили, какие страхи посещают людей, отправляющихся в путешествие

Популярный сервис Aviasales провел опрос среди пользователей и выяснил, какие страхи преследуют их чаще всего, когда они отправляются в путешествие. Оказалось, что больше всего туристы боятся потерять своего ребенка.

Отправляясь в долгожданный отпуск, люди стараются уехать в новое место, сменить обстановку, насытиться положительными эмоциями, чтобы с новыми силами приняться за работу, когда отдых подойдет к концу. Однако туристы, оказавшись в другом городу или чужой стране, часто испытывают определенные фобии. Специалисты составили рейтинг самых главных страхов в отпуске.

Вслед за боязнью потерять своего ребенка, за который отдали свои голоса 29,6% респондентов, идет страх, что поездку отменят по какой-либо причине, будь то отмена рейса на самолет или личные обстоятельства, которые вынудят человека остаться дома, этот пункт выбрали 28,57% опрошенных. Третье место среди фобий занимает опасение потерять на отдыхе ногу, как ни странно. Именно этот страх испытывает четверть путешественников.

Следующей боязнью в рейтинге является фобия лишиться важных документов, чаще всего к ним относят паспорт. 15% туристов очень боятся потерять именно его. Завершающим в списке стало опасение потеряться самому. Оказалось, что за это обстоятельство бояться туристы бояться меньше всего – всего 1,79% респондентов выбрали эту позицию. Многие пользователи решили пошутить в комментариях к опросу и написали, что для них ничего не может быть страшнее, чем пробежать мимо Duty Free, опаздывая на самолет.