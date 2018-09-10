Илон Маск показал на видео проезд по скоростному тоннелю в Лос-Анджелесе

Движение капсул с пассажирами по уникальному тоннелю будет запущено уже 10 декабря. У себя в Twitter инженер и основатель компании Space X опубликовал ролик с проездом по необычной подземной дороге.

По словам Илона Маска, скоростной тоннель уже практически готов к тому, чтобы его ввели в эксплуатацию. Сообщается, что капсулы смогут двигаться по тоннелю со скоростью до 225 километров в час. Благодаря разработке Илона Маска, пассажиры получат возможность добраться из Вествуда в центр Лос-Анджелеса всего за 5 минут.

Маск показал на видео проезд по скоростному тоннелю в Лос-Анджелесе и отметил, что новое сооружение «тревожно длинное». Пользователи Сети пришли в восторг от ролика, так как тоннель многим кажется уверенным шагом в будущее. До Илона Маска подобных сооружений никто не создавал.

Сеть тоннелей строит компания The Boring Company, ее создал Илон Маск. Руководит проектом и строительством инженер Стив Дэвис, работающий в компании Space X. 10 декабря планируется, что будет открыта и введена в работу первая ветка сети тоннелей, длинна первой скоростной дороги составит примерно 4 километра. По словам Илона Маска, он самостоятельно проехался по тоннелю и смог сам увидеть свое творение в работе.

В тоннеле смогут ездить автомобили и автобусы на электротяге. Их спустят в подземную сверхскоростную дорогу при помощи платформы, которая прикреплена к магнитным рельсам. К идее подземного тоннеля Илон Маск пришел еще в 2016 году, тогда инженер заметил проблему пробок в больших городах. Изначально, его идея не воспринималась всерьез. Теперь же, многие изменили свое мнение и признали разработку Илона Маска крайне перспективной.