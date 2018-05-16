Англичанин стал первым человеком, впервые обогнувшим Великобританию вплавь

Англичанин Росс Энджли в воскресенье стал первым человеком, которому удалось обогнуть вплавь Великобританию. Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своему рекорду уже в третий раз.

Британец рассказал местному телеканалу Sky News, с какими трудностями ему пришлось столкнуться во время своего длительного заплыва. 1 июня Росс выплыл из города Маргит в графстве Кент на юго-востоке Англии. Всего испытание его длилось 157 дней, в течение которых мужчина ни разу не вышел на сушу. Иногда он плыл около 12 часов в день. За все свое путешествие Энджли преодолел расстояние в 3317 километров.

Спортсмен очень боялся, что у него онемеют ноги. В один из дней он получил ожог от медузы. Морская вода не очень хорошо действовала на мужчину – от соли у него "отказывал" язык. Кроме того, британец испытывал постоянные неудобства из-за того, что у него болело плечо и натирал гидрокостюм. Тем не менее, он успешно справился со всеми возникающими препятствиями. Во время заплыва Росс Энджли потерял около 500 тысяч калорий и съел более 600 бананов.

Интересно, что это уже третье попадание в Книгу рекордов Гиннеса. Несколько лет назад англичанин всего лишь за 19 часов залез по канату на высоту, равную высоте Эвереста. А его дебютным рекордом стало преодоление в 2106 году марафона, таща за собой машину, вес которой составил 1,4 тонны.